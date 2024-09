La fiction girata a Stromboli che causò l' incendio stasera in tv L' amministrazione | Forte dissenso dei residenti

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Da vetrina nazionale per l'arcipelago eolieano e, soprattutto, per l'isola di, a ferita che ancora brucia sulla pelle degli isolani che, durante le riprese, hanno temuto per la propria incolumità a causa di unche ha divorato la montagna che ha ospitato il set. Andrà in onda