La delinquenza regna sovrana

(Di domenica 15 settembre 2024) "Le problematiche che viviamo come commercianti, e come cittadini, sono numerose: laè sotto gli occhi di tutti – non usa mezzi termini Lidia Ghinelli, commerciante del centro storico – non sono percezioni, ma dati di fatto. E ci sentiamo ormai soli: nessuno è più libero di girare la sera tranquillamente fra le vie della nostra città. Sentiamo tutti i giorni parlare di aggressioni e questo ci preoccupa molto: i pericoli non hanno orari, ed anche per questo motivo servono presidi fissi, controlli, un piano sicurezza pensato per i cittadini. E adesso si aggiungono anche gli atti vandalici: sono spuntate persino delle scritte sulle vetrine dei negozi".