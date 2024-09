La carica dei 1 200 alla Maratonina di Mestre

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Cielo coperto dalle nuvole, ma temperatura ideale, questa mattina, in occasione della 15ª edizione delladi. L'evento podistico non competitivo, organizzato dal comitato territoriale Uisp di Venezia con il Comune di Venezia, ha preso il via da Piazza Ferretto pochi minuti dopo