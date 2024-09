Investito dopo una lite | 20enne muore a Marano di Napoli

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 15 settembre 2024)di, 15 settembre- Unè statoe uccisounanella notte adi. Un automobilista coetaneo della vittima in caserma. All’alba di oggi, i carabinieri della sezione Radiomobile maranese erano intervenuti in via del Mare adi, per un incidente stradale. A perdere la vita ilCorrado Finale, mentre è rimasto ferito un amico 18enne. Oggi pomeriggio la svolta: i carabinieri hanno individuato il possibilere, attualmente trattenuto in caserma in attesa di ulteriori accertamenti. Al momento si attendono indicazioni dall’autorità giudiziaria, ma si fa largo l’ipotesi dell’omicidio volontariouna. Fonte: Adnkronos.it ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.