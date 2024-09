Inter il tempo di Frattesi è arrivato C’è il Monza spazio al grande ex Inzaghi si prepara al tour de force

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) di Mattia Todisco Gli ex possono far male, anche senza dente avvelenato. Basta che abbiano la giusta fame e secondo, evidentemente, sia Carlos Augusto che Davidesono abbastanza carichi da poter essere protagonisti positivi contro il proprio passato.di questa sera è il primo evento di un trittico a stretto giro di posta che prevede soste a Manchester (sponda City) e nel derby di Milano. Inizia il vero calendario compresso, dopo tre giornatete colscandito dalla settimana “piena“. L’arrivo della Champions impone rotazioni, un utilizzo a pieno dell’organico. Fuori, dunque, Alessandro Bastoni spremuto dalle fatiche con la nazionale. Dentro Dimarco, ma probabilmente con un minutaggio già prestabilito attorno all’ora di gioco, non di più.