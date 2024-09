In fiamme un edificio dismesso a Campi Bisenzio | scatta l’ordinanza del Comune – Video

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di domenica 15 settembre 2024)– Paura in tarda per un incendio che si è sviluppato in unnel territorio deldi, in via Einstein. Lesi sono sviluppate rapidamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest e di Calenzano e dalla sede centrale intorno alle 22.15 del 14 settembre. Tre squadre sono state impegnate tutta la notte per abbassare il calore e ed effettuare lo spegnimento che risulta delle prime luci dell’alba sotto controllo. Inviate sul posto anche tre autobotti ed una chilolitrica e uno scarrabile che fungono da riserva di acqua Sul posto presente il funzionario dei vigili del fuoco per coordinare le operazioni di spegnimento. Presenti sono arrivati anche i carabinieri e l’assessore deldi