Il ponte Cella sarà demolito e ricostruito Come cambierà la viabilità e lo ' spettro' di un' altra Grattacoppa

Leggi tutta la notizia su ravennatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Quelè da rifare, su questo non ci piove. La richiesta arriva dagli abitanti ed è riconosciuta dal Comune che intanto studia un progetto. Tempi, costi e disagi, però non sono ancora calcolabili. Gli ultimi controlli alsu via, a Madonna dell'albero, hanno creato molta