Il Napoli vince ancora poker azzurro a Cagliari

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 15 settembre 2024) Terzo successo consecutivo per la squadra di Conte che si impone 0-4 con i gol Di Lorenzo, Kvaratskhelia, Lukaku e Buongiorno- Vittoria connte del, che non senza soffrire batte per 4-0 ile mette a segno il terzo successo consecutivo. Le reti decisive per la squadra di