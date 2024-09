Il Monza spaventa l' Inter Dumfries risponde a Mota

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 15 settembre 2024) AGI - Ill', non la batte, la rallenta soltanto e alla fine il Napoli si ritrova in testa da solo. Nel posticipo serale della quarta giornata di Serie A, la squadra di Nesta ferma l'sul 1-1. All'U-Power Stadium succede tutto nei dieci minuti finali: ère al vantaggio di Dany, salvando i nerazzurri da una brutta figura. Asi vede un'decisamente sotto ritmo e con le idee piuttosto confuse: non convincono, inoltre, i cambi di Inzaghi nel secondo tempo.   Per quanto riguarda le formazioni, in vista dell'impegno contro il Manchester City, Inzaghi opta per un turnover ragionato: spazio, dunque, a Frattesi, Asllani, De Vrij e Carlos Augusto. Nesta, invece, conferma il tandem Caprari-Maldini, alle spalle di Djuric.