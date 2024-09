I tre ragazzi in ostello con quasi 2 chili di droga e 5mila euro in contanti

Leggi tutta la notizia su milanotoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Avevano un "supermercato" didi varie sostanze, e lo tenevano con loro in una stanza di undi Milano. Ma la polizia ha fatto irruzione nottetempo, tra venerdì e sabato, e li ha arrestati. È successo alle cinque di sabato mattina in via Galeno, zona Bicocca. Nella