Highlights e gol Atletico Madrid-Valencia 3-0 | Liga 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilcon glie i gol di3-0, match valido per la quinta giornata della. Al Metropolitano grande successo dei colchoneros grazie alle prime volte di Julian Alvarez (in pieno recupero) e di Gallagher, e al sigillo a opera del solito Griezmann, si mette malissimo per i pipistrelli ultimi in classifica con un solo punticino. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. GLIDI3-0e gol3-0:) SportFace.