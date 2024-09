Ha cambiato per sempre l' universo della gioielleria grazie alla lunga collaborazione con Tiffany iniziata 50 anni fa Ce la racconta un grande amico che ha lavorato al suo fianco

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 15 settembre 2024) Ogni artista può diventare designer, ma non tutti i designer nascono artisti. Una nuova linea può innovare uno stile per qualche stagione, o per qualche anno, ma quando il design diventa arte, quello stile lo cambierà per. E fu così che, cinquant’fa, Elsa Peretti mutò il futuro