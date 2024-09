Guasto sulla linea Milano-Bologna ritardi fino a 2 ore per i treni dell' alta velocità

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 15 settembre 2024) Disagi per i passeggeri che viaggiano sui. Dalle 6.50 di questa mattina, come fanno sapere datalia, "la circolazione è fortemente rallentata"tratta ferroviaria che collega il capoluogo lombardo e quello'Emilia-Romagna "per unallanei pressi di Piacenza. E' in corso l'intervento dei tecnici. Ipossono registrare un maggior tempo di percorrenzaa 120 minuti".