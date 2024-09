Gp d’Azerbaijan di F1 Leclerc | E’ fantastico essere in pole position

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 15 settembre 2024) Baku – Charlescentra lanel Gp dell’Azerbaigian a Baku per la quarta volta di fila. Il monegasco della Ferrari gira in 1’41?365 precedendo la McLaren dell’australiano Oscar Piastri (1’41?686) e l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz (1’41?805). Quarta piazza per il messicano della Red Bull Sergio Perez (1’42?813) che si lascia alle spalle l’inglese della Mercedes George Russell (1’41?874) e il compagno di squadra, il leader iridato l’olandese Max Verstappen (1’42?023). A completare la top ten l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’42?289), lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’42?369) e le due Williams degli inglesi Alexander Albon (1’42?859) e Oliver Bearman (1’42?968). Fuori a sorpresa nel Q1 l’inglese della McLaren Lando Norris, che scatterà in 17/a posizione.