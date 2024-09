Gol e spettacolo a Bergamo Atalanta-Fiorentina 3-2

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 15 settembre 2024)(ITALPRESS) – L’torna a vincere dopo due sconfitte consecutive. I nerazzurri vincono 3-2 contro lagrazie alle reti di Retegui, De Ketelaere e Lookman, inutili i gol viola di Martinez Quarta e Kean che avevano portato per due volte in vantaggio la squadra di Palladino. Secondo successo in campionato per i nerazzurri, che giovedì torneranno in campo contro l’Arsenal nella prima partita della nuova Champions League. La squadra viola, ancora a secco di vittorie, sfiderà invece la Lazio: dopo un buon primo tempo la compagine toscana dovrà assolutamente reagire ai cali di tensione che hanno contraddistinto l’inizio di campionato. Il primo quarto d’ora aveva fatto ipotizzare a una partita bloccata, spenta, con poche emozioni.