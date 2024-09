Giornata della Sla Rafanelli Aisla | Indispensabile fare rete

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 15 settembre 2024) Pazienti e clinici all’accendersi di verde del Belvedere di Palazzo Lombardia “Illuminare di verde centinaia di monumenti e comuni in tutta Italia è un messaggio molto forte e forse mai come questa volta c’è stata una grande mobilitazione. Siamo arrivati molto in alto. È importante continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia che ad