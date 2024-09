Genoa-Roma l’ESULTANZA cinefila dei rossoblù con omaggio a GUY RITCHIE – FOTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilfesteggia il pareggio ottenuto all’ultimo minuto contro la: la citazione per Koni De Winter in stile GuyPareggio all’ultimo minuto per il: contro laKoni De Winter ha trovato la rete con un colpo di testa al sesto minuto di recupero del secondo tempo. Sui propri canali social il