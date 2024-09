Genoa Roma 0-1 LIVE | si fa male Saelemaekers esordio per Hermoso

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 15 settembre 2024) A Marassi, il match valido per la 4ª giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 4ª giornata del campionato di Serie A 2024/2025. 12? – Occasione: Pisilli cerca Dovbyk che, con una gran giocata, inventa in