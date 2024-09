Fuori di Banco | a Forte Marghera i giovani scelgono il loro futuro di studio o lavoro

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) È già in piena attività ildella macchina organizzativa didi, il salone dell’offerta formativa promosso dalla Città metropolitana di Venezia in programma anche per questa XV edizione nel padiglione 30 dia Mestre, dal 10 al 12 ottobre e dal 17 al 19 ottobre