Formula 1 Vasseur sul secondo posto di Leclerc | troppo conservativi

(Di domenica 15 settembre 2024) C’è un po’ di delusione in casa Ferrari dopo ildi Charlesa Baku. “La prima parte di gara è andata molto bene pervisto che il suo ritmo era ottimo. Di certo dobbiamo analizzare i giri subito dopo il suo pit stop perché il passo che ha tenuto si è rivelato eccessivamente lento e comunque alla fine non aveva più gomme. Probabilmente siamo stati un po’all’inizio delstint e dover guidare in aria sporca è stato difficile per Charles che ha finito per danneggiare le sue hard”: così il team principal della Ferrari Freddopo il gran premio dell’Azerbaigian. “Per quanto riguarda l’incidente tra Carlos e Checo (Perez) – ha aggiunto al sito ufficiale Ferrari – i due erano fianco a fianco all’inizio del rettilineo che porta a curva 3 ed entrambi volevano mantenere la scia di Charles.