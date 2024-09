Fonti vicine a Grillo ' Conte vuole farmi fuori dal M5s'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Beppesarebbe "estremamente infastidito" per una lettera privata ricevuta nei giorni scorsi da Giuseppe. I toni e inuti della missiva sarebbero - sempre secondo il Garante del M5s - al "limite del ricatto". È quanto fanno sapereal fondatore dei cinquestelle.avrebbe espresso "pieno disappunto" per le scelte di, compresa l'ultima foto che ha visto la partecipazione del leader M5s al patto della birra con i vertici di Avs e la leader del Pd Elly Schlein. Secondola Costituente sarebbe solo "una farsa per farlo" e consentire adi farsi "un partito tutto suo". Sempresostengono che qualora la lettera venisse resa pubblica potrebbe "mettere in seria difficoltà" l'immagine del presidente