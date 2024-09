Fermate autobus da migliorare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Anche l’edicolante di piazza Giacomini, Corrado Pignoloni, ravvisa delle problematiche che penalizzano il centro storico. "Mancano i posti a sedere nelledei bus e, in molti casi, anche delle coperture a ridosso delle stesse – spiega Pignoloni –. Pertanto, vedo quotidianamente molti anziani che si trovano in difficoltà mentre aspettano il pullman. Spesso li ospito all’interno della mia edicola, soprattutto nelle giornate piovose, proprio perché è assurdo che debbano attendere i mezzi pubblici sotto la pioggia. Poi, sicuramente, c’è l’emergenza cantieri, che rallenta la viabilità e spesso provoca traffico. Ecco, ritengo che si debbasotto questi aspetti per rilanciare il centro ulteriormente, più di quanto comunque sia stato già fatto".