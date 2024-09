Fedez la tragedia di Ozieri e l’attacco alla stampa | Fate schifo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – “”.contro lache ha proposto una versione distorta dei fatti accaduti ieri a, in Sardegna. Un bambino di 10 anni, Gioele, è morto schiacciato da una porta da calcio mentre era in campo con gli amici. In serata, nel paese,come programmato da tempo si è esibito davanti a migliaia di persone. Il rapper, dal palco, ha informato il pubblico sullaavvenuta poco lontano: “Prima di salire sul palco ci hanno avvisato di questa terribileche è avvenuta qui nelle vicinanza. Mi sembrava doveroso esprimere la mia e la vostra vicinanzafamiglia di Gioele. Vi chiedo un minuto di silenzio per Gioele e per la sua famiglia”, ha detto, come mostra un video pubblicato dall’artista sul proprio profilo Instagram.