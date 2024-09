Fedez la tragedia di Ozieri e l’attacco alla stampa | Fate schifo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 15 settembre 2024) Il rapper ha suonato in Sardegna, dove poche ore prima è morto un bambino "".contro lache ha proposto una versione distorta dei fatti accaduti ieri a, in Sardegna. Un bambino di 10 anni, Gioele, è morto schiacciato da una porta da calcio mentre era in campo con gli amici.