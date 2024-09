Federica Tonoli medico milanese morta a 30 anni | volo fatale durante un’escursione sul Monte Forno in Valmalenco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024)(Sondrio), 16 settembre 2024 – Avrebbe compiuto 31tra poche settimanedi Masate (Milano),, che ieri poco dopo le 14 ha perso la vita precipitando dalla ferrata del, al confine con la Svizzera.aveva effettuato l’ascesa in compagnia di altre tre persone, l’incidente si è verificato a tremila metri mentre erano in procinto di scendere a Chiareggio, da dove erano partiti. Non ha avuto scampo, dopo undi quasi 200 metri. Sotto choc gli amici che erano con lei, due ragazzi di 26 e 31e una giovane di 26, tanto che la dinamica esatta di quanto accaduto non è ancora chiara. Di certo quella di ieri mattina era un’uscita per escursionisti esperti: quasi 1.600 metri di dislivello e cinque ore di salita.