Fari su impianto anti-incendio e opere interne

(Di domenica 15 settembre 2024) Le indagini sul rogo di via Cantoni sono partite dalla caccia al nordafricano che avrebbe minacciato i genitori del titolare dello showroom, ma allo stesso tempo si concentreranno pure su altri due fronti. Il primo riguarda gli aspetti legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro, che saranno approfonditi dai vigili del fuoco: dagli accertamenti preliminari è emersa l’assenza di un’uscita di emergenza, che giovedì sera avrebbe potuto rivelarsi decisiva per la salvezza dei tre ragazzi uccisi dalle esalazioni killer dell’. Poi verranno effettuate verifiche anche sull’ncendio, che da indiscrezioni ancora da confermare non era presente nei locali in zona Villapizzone. Al setaccio pure i documenti catastali, per capire se i soppalchi raggiungibili con una scala di ferro siano stati regolarmente segnalati o se invece sianoabusive.