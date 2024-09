Faenza Blacks contro Imola la risolve Fragonara

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024)73 Up68: Ndiaye 1, Poletti 16, Vico 8, Naccari, Zangheri 8, Poggi 9, Bendandi, Dincic 11,18, Sirri ne, Tartaglia 2, Garavini ne. All.: Garelli: Pavani 3, Restelli 20, Filippini 4, Klanjscek 19, Chiappelli 7, Martini 11, Fea, Sanguinetti ne, Zedda 4, Galantini. All.: Angori Note. Parziali: 12-13; 30-31; 56-43 Isi aggiudicano la prima ‘vera partita’ della stagione, superando l’Andrea Costa in un match giocato finalmente senza l’azzeramento del punteggio al termine di ogni quarto come è consuetudine nella preseason. I faentini devono rinunciare agli acciaccati Cavallero e a Calbini, trovando comunque buone indicazioni da tutti, conche si mette in mostra segnando 18 punti. Nel primo quarto sono le difese e l’agonismo a farla da padrona come dimostra il 13-12 in favore di