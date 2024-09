F1 oggi in tv GP Azerbaijan 2024 | orario gara streaming programma differita TV8

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024)domenica 15 settembre (alle ore 13.00) va in scena GP di, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Baku. Il tracciato cittadino che si snoda attorno al castello della capitale azera si appresta a ospitare questo atteso appuntamento di metĂ mese, che fa seguito al Gran Premio di Monza che ci aveva tenuto compagnia due mesi fa. Si preannuncia unaparticolarmente incerta e che dovrebbe regalare grandi emozioni a tutti gli appassionati delle quattro ruote. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 13.00 La Ferrari spera in una grande prestazione da parte di Charles Leclerc e Carlos Sainz, desiderosi di battagliare per il risultato di lusso con le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, con Max Verstappen (bisognoso di un riscontro di rilievo al volante della Red Bull), con le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton.