Esperienze laboratori lezioni e la sfilata di moda | Cna mette in mostra le imprese

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo mesi di lavoro e di preparazione, il Festival dellee delle idee organizzato da Cna è andato in scena in Piazza Trento e Trieste. Una giornata intera – quella di sabato 14 - di, dizioni, seminari e convegni andati tutti sold out, culminata nella tradizionale