Escursioni in bicicletta nel territorio | a settembre e ottobre tornano ‘Gli anelli del Po’

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 15 settembre 2024)a partire dal mese digli appuntamenti dedicati ai cicloturisti in provincia di Ferrara. Si tratta del programma didel Po. Bike&Boat’ promosso dal consorzio Visit Ferrara: quattro percorsi ad anello in modalità intermodale bici-barca per andare alla