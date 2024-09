Egitto si ribalta bus turistico | 9 italiani feriti di cui due in terapia intensiva Cosa sappiamo finora

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 15 settembre 2024) Ci sono nove cittadinitra le 46 persone rimaste ferite in un grave incidente stradale avvenuto tra Suez e Il Cairo, in. Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, l’autobus, che trasportava 43 turisti e tre lavoratori locali, si èto. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Intanto, Ismail El-Hafnawy, direttore dei servizi sanitari del governatorato di Suez, ha fatto sapere che sette dei novecoinvolti si trovano in condizioni stabili, mentre gli altri due sono ricoverati ine versano in condizioni critiche.Oltre ai 9, tra ici sono 21 cittadini russi, 11 turchi, tre egiziani e due britannici, secondo quanto riportato dal quotidiano egiziano Al-Ahram.