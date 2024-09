Ecco perché i cattolici sono più vicini a Trump

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 15 settembre 2024) L’invito del Pontefice a scegliere «il male minore» non segue l’orientamento dell’elettorato Usa. Il tycoon ha come vice un convertito e sull’aborto non ha posizioni radicali come Kamala Harris. Dietro a quelle parole, però, c’è un ulteriore messaggio di apertura verso la Cina. In Pennsylvania la sentenza della Corte suprema fa esultare i repubblicani: «Stop alle frodi». Lo speciale contiene due articoli