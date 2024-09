Ecco le ospiti della prima puntata di Ballando | Milly Carlucci clamorosa rivelazione dalla Fialdini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) "Sarà una grande soddisfazione avere con noi l'eccellenza dello sport italiano":, ospite di Francescaa Da noi a ruota libera su Rai 1, ha annunciato così la partecipazione delle campionesse olimpiche del volley femminile alladel suocon le Stelle, in onda sabato 28 settembre su Rai 1. Le pallavoliste saranno ballerine per una notte. "Quella sera le squadre Conegliano e Milano sono a Roma per la Supercoppa di volley. Finita la partita, verranno da noi!", ha spiegato entusiasta la. Parlando del cast, invece, su Federica Pellegrini, che ballerà insieme ad Angelo Madonia, ha detto: "La Pellegrini è la bellezza, la classe, l'agonismo ma anche la simpatia. La conosciamo come la 'Divina', ma oggi è anche mamma. E' una donna forte, ma anche fragile. E questa è una cosa bellissima".