E gridamulu cu tuttu u cori oggi e sempre evviva Maria | tutta la fede di Antonio il portatore più giovane di Festa Madonna

Leggi tutta la notizia su reggiotoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Commozione, fatica e tantaè finalmente il giorno di, con la sua processione che diventa un grido accorato dei reggini che abbracciano la sua padrona.Un cammino dalle radici profonde che ogni anno vede centinaia di portatori insieme in coro per far sentire forte il loro