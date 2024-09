Due lussuose navi da crociera a Porto Empedocle | per il turismo l' estate non è ancora finita

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di domenica 15 settembre 2024) Non una, ma due ledache, al momento, sonote alEmpedoclino. Anche se l'sembra ormai volgere al termine, i croceristi continuano ad arrivare nell'Agrigentino. E questo non può che far bene all'economia di questa porzione di provincia. Ad attirare