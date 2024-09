Dopo razzo Houthi a Israele | ci ascolti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 15 settembre 2024) 9.35 Un missile lanciato dallo Yemen è caduto in un'area del centro di. Lo afferma l'esercito israeliano, specificando che non ci sono vittime e che sono entrati in azione gli intercettori Poco, in riferimento all'episodio, un messaggio in ebraico postato su X da Hezam al Asad,membro dell'ufficio politico del gruppo yemenita pro Iran,ha pungolatoinvitandolo ad "ascoltare con molta attenzione questo pomeriggio ciò che sarà detto dal leader del gruppo, Abdul-Malik al-".