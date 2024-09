Domenica In oggi torna Mara Venier Dal gioco a premi all’attualità tante le novità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 15 settembre 2024) Ospiti della prima puntata Renzo Arbore, Riccardo Cocciante, Teo Mammucari e Sal Da Vinci Prende il via, 15 settembre alle 14 su Rai1, in diretta dagli ‘Studi Rai Fabrizio Frizzi’, la nuova edizione 2024/25 di 'In', condotta anche quest’anno (per l'ultima volta) da. Per la popolare e amatissima conduttrice sarà la