DIRETTA Atalanta-Fiorentina segui il live di Firenzetoday

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:49 Nei viola il grande assente è ancora Albert Gudmundsson. L'islandese sarà assente anche oggi in quanto rientrato nella serata di venerdì da Reykjavík per il processo a sua carico. Debutto rimandato quindi a domenica prossima per l'ex Genoa. 14:45