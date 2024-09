DIRETTA Atalanta-Fiorentina 1-1 Retegui risponde subito a Quarta

Leggi tutta la notizia su firenzetoday

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA25' Cresce l', che prova a farsi vedere maggiormente in avanti.che sembra aver accusato il colpo. 21' Grande giocata di Lokkman, che salta Bove e disegna un cross perfetto per, che di testa buca De Gea. Partitarimessa