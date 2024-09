DìMartedì Floris non ospiterà Maria Rosaria Boccia | i motivi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 15 settembre 2024) News tv. “”,non: i. DiMartedì è un talk show politico in onda in prima serata su LA7 dal 16 settembre 2014 con la conduzione di Giovanni. Da martedì 17 Settembre 2024 prenderà il via la nuova edizione e i colpi di scena, come ogni anno, non mancheranno.nel parlare del suo programma ha spiegato anche perchè non ha intenzione di invitare