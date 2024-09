Degrado e rifiuti abbandonati in viale Kennedy | Situazione fuori controllo

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di domenica 15 settembre 2024) “in”: arriva da qui, come era già accaduto anche nelle scorse settimane, una nuova segnalazione per abbandono dilungo la strada. E questa infatti una delle zone più “critiche” nel capoluogo. Uno po’ come accade anche nella zona di via dei Volsci o