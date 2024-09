Dal futuro del Green Deal all’eredità di Gentiloni | gli appuntamenti del Festival di Open dedicati all’Europa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 15 settembre 2024) In che direzione sta andando l’Europa? Ha ragione Mario Draghi nel dire che o si cambia o si prospetta «una lunga agonia»? E ancora: che fine farà l’ambizioso progetto delper rivoluzionare l’economia del Vecchio Continente e azzerare le emissioni? Queste sono solo alcune delle domande che saranno affrontate nel corso della seconda edizione deldi, in programma dal 20 al 22 settembre a Parma. Tre giorni di talk, interviste e dibattiti in cui non mancheranno anche occasioni di confronto suldell’Europa. Specialmente ora che Ursula von der Leyen, fresca di riconferma, è al lavoro per ultimare la composizione della nuova squadra di commissari e definire le priorità politiche dei prossimi cinque anni. L’intervista a PaoloSaranno due i momenti deldiin cui si parlerà più nel dettaglio di Europa.