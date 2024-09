Costruzione del nuovo impianto idrovoro | la strada lungo il fiume chiude per 2 anni

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Via Comunale per Stellata, nota anche come Destra Po, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Cavaliera e quello con via Argine Po, sarà chiusa al traffico veicolare a partire da lunedì 16 settembre. La chiusura si rende necessaria in ragione dell’avanzamento dei lavori di realizzazione