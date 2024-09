Cos’è questa storia che il governo vuole togliere le sim telefoniche ai migranti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di domenica 15 settembre 2024) Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento al ddl Sicurezza, in discussione alla Camera, chevietare aiprivi di permesso di soggiorno di disporre di una sim telefonica. In attesa del voto in Aula nei prossimi giorni, dalle opposizioni hanno già annunciato battaglia.