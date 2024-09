Cos' è Giraskuola e come scambiare libri e altro materiale scolastico usato

Leggi tutta la notizia su viterbotoday

(Di domenica 15 settembre 2024) Sta per suonare la prima campanella dell'anno2024-2025. Studenti e alunni sono pronti a rientrare in classe e riprendere l'attività dopo lo stop della pausa estiva. Contestualmente è partita anche ricerca per l'acquisto didi testo e. In questo senso è utile