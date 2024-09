Coppa Davis Berrettini batte Van de Zandschulp e Italia-Olanda 1-0

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di domenica 15 settembre 2024) L'azzurro, numero 43 del mondo, ha superato l'avversario in rimontacon il punteggio di 3-6, 6-4, 6-4 dopo due ore e 21 minuti L'è in vantaggio per 1-0 sull'dopo il primo singolare del match valido per l'ultima giornata del gruppo A di. Matteo, numero 43 del mondo, supera in rimonta Botic