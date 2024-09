Coppa Davis 2024 oggi in tv | orari domenica 15 settembre programma le partite di tutti i gironi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) Si va a concludere quest’la fase adella: molto già deciso e molto da decidere in quel delle quattro città che ospitano i raggruppamenti dei quali si andrà a parlare in questo ultimo giorno. LA DIRETTA LIVE DEL PRIMO SINGOLARE DIDALLE 15.00 LA DIRETTA LIVE DEL 2° SINGOLARE DIITALIA-OLANDA LA DIRETTA LIVE DEL DOPPIO DIITALIA-OLANDA In buona sostanza, ad aprire è un confronto già totalmente inutile, quello tra Slovacchia e Cile, buono per definire solo una terza posizione che a nessuno serve. Differentemente, pergli altri match esiste un qualche tipo di scopo, tra qualificazione e lotta per il primo posto nel raggruppamento. Il focus particolare è sull’ostacolo olandese di fronte al quale è l’Italia, in quello che è il lotto di incontri più qualificato della settimana.