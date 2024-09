Confindustria Longobardi | In manovra conferma taglio cuneo misure per energia e Sud

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) –deldelfiscale, interventi per ridurre il costo dell'ad hoc per il mezzogiorno. Nella prossimache il governo si prepara a presentare è fondamentale l'inserimento e ladiche vadano in favore delle imprese, alle prese con un prolungato periodo di difficoltà. Il presidente L'articolo: “Inpere Sud” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.