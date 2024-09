Coldiretti per l’olio Evo della Campania più spazio a tavola

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 15 settembre 2024)extraverginechiede. Questo l’invito partito dal vicepresidente nazionaleGennarino Masiello in occasionepremiazione del concorso a tappe Extra in Tour Benevento 2024. “extravergine deve essere inserito – ha detto – nei menù di mense pubbliche e private per raggiungere il duplice obiettivo di una più capillare diffusione del prodotto e di un reddito maggiore per le aziende olivicole”. Extra nel Tour Benevento 2024 è stato molto altro. L’evento, ospitato dalla sala convegni del Museo archeologico nazionale del Sannio Caudino di Montesarchio, si è aperto con la presentazione del responsabile organizzativo Armando Di Giambattista.