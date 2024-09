Cofondatrice del marchio ha ideato oggetti di design oggi esposti nei grandi musei Così la ricorda una targa a Milano Ma lei si sentiva architetta E femminista

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 15 settembre 2024) È l’unica donna. In quella storica foto del 1969, scattata da Ugo Mulas durante il Salone del Mobile, il suo viso illuminato da un sorriso e il collo adornato da giri di perle sbucano in corrispondenza della lettera “e”, tra le strisce di una tenda che componeva la parola Kartell, azienda in cui lavorava e a cui apparteneva lo stand catturato nello scatto.